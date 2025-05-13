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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Казахстан обогнал Белоруссию по общей площади качественных складов

Казахстан обогнал Белоруссию по общей площади качественных складов

На рынке складской недвижимости стран ближнего зарубежья сменился лидер: если в III квартале 2024 года первое место по совокупной площади качественных складов занимала Белоруссия, то по состоянию на конец I квартала 2025-го ее обогнал Казахстан.

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