Фарфоровский пост сохранят при строительстве ВСМ

Его внесли в реестр объектов культурного наследия и перенесут на новое место Петербургский комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры внес в реестр объектов культурного наследия комплекс зданий Фарфоровский пост, пишет Интерфакс.
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