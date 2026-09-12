МВД России объявило в розыск экс-главу Минкомсвязи Николая Никифорова

Бывшего министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в ведомственной базе МВД России.
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а сколько воров и прямых предателей спокойно выехали? тысячи,если не больше.И нельзя было их выезд задержать? пусть этот бред путин своим дебилам рассказывает.Все всё понимают.Надеюсь 20-го сентября против ЕР проголосуют все неравнодушные к судьбе страны люди.
Сейчас главное – выявить тех, кто предупредил Никифорова об задержании. Они опаснее.