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Ростовчане массово потребовали от губернатора включить отопление в домах

Ростовчане массово потребовали от губернатора включить отопление в домах

Ранее регион заявил о своей готовности начать отопительный сезон.Резкое похолодание в Ростовской области привело к тому, что жители региона начали массово оставлять комментарии в аккаунтах губернатора с требованием включить отопление в многоквартирных домах.

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