В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Депутаты всех фракций внесли в Государственную думу законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории РФ, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.