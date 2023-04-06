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Французский биатлонист призвал допустить россиян к участию в Олимпиаде

Французский биатлонист призвал допустить россиян к участию в Олимпиаде

Биатлон , 06 апр, 10:39  0  Эмильен Жаклен: «Допуск россиян на Олимпиаду показал бы, что мир спорта сплочен и выше конфликтов» Эмильен Жаклен считает, что участие россиян и белорусов в Играх в Париже «показало бы, что мир спорта сплочен и выше конфликтов» Читайте нас в Новости Эмильен Жаклен (Фото: Jasmin Walter/Getty Images) Двукратный призер Олимпиады, четырехкратный чемпион мира по биатлону француз Эмильен Жаклен заявил, что без российских и белорусских спортсменов Кубок мира получился менее привлекательным и их нужно допустить на Олимпиаду.

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