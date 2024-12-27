Вратарь "Енисея" принял участие в очистке пляжей от мазута в Анапе

Футболист помогал волонтёрам три дня ликвидировать последствия экологической катастрофы.Игрок красноярского футбольного клуба "Енисей", выступающий на позиции вратаря, Андрей Сорокин вместе с командой участвовал в экологической акции по очистке пляжей Анапы от мазутных загрязнений.