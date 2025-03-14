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Царьград

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Основатель "Веги" Панфёров рассказал, вернут ли участников СВО домой в случае перемирия

Основатель "Веги" Панфёров рассказал, вернут ли участников СВО домой в случае перемирия

Бизнес-омбудсмен по Новосибирской области предположил, что в случае перемирия это сыграет на руку Украине.

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