Газета.ру

6 787 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Тимошин
    Про конфликт не слышал, а комментарии зачем???В таджикской диас...
  • Nana Абраменко
    150 тысяч - это несколько машин - КАК?В Хабаровском из ...
  • Яна
    в стране уже давно нет пдд.  ездят по коап. непонятно зачем для получения прав  сдают экзамен на знание пдд. вот  тут...В ГИБДД рассказал...

Эксперт Чарный: военные разработки помогут ускорить импортозамещение в сельском хозяйстве РФ

Эксперт Чарный: военные разработки помогут ускорить импортозамещение в сельском хозяйстве РФ

Эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Михаил Чарный рассказал, что разработки военной промышленности России помогут в высокотехнологическом развитии сельского хозяйства страны, ускорят импортозамещение.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх