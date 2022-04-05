Эксперт Чарный: военные разработки помогут ускорить импортозамещение в сельском хозяйстве РФ

Эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Михаил Чарный рассказал, что разработки военной промышленности России помогут в высокотехнологическом развитии сельского хозяйства страны, ускорят импортозамещение.
Эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Михаил Чарный рассказал, что разработки военной промышленности России помогут в высокотехнологическом развитии сельского хозяйства страны, ускорят импортозамещение.
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