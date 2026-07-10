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Испания пропустила первый мяч на ЧМ-2026 – от Бельгии. На гол бельгийцев давали 61%

Испания впервые пропустила на ЧМ-2026. Бельгия забила испанцам на 41-й минуте матча 1/4 финала – отличился Шарль де Кетеларе.

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