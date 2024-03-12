11 марта в Кировграде запущен в эксплуатацию новый магистральный водовод

Важное событие произошло в Кировграде — новый магистральный водовод был запущен в эксплуатацию. Церемония открытия прошла под торжественными словами Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Н.
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