Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Овечкин против «Флайерс»: дубль, 8 бросков и рекордные в сезоне «+3» за 19:10 при 7:07 в большинстве

Александр Овечкин набрал рекордные в сезоне «+3» в матче с «Филадельфией». Капитан «Вашингтона» сделал дубль в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (4:1), дважды поразив пустые ворота.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх