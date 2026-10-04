Морские огурцы стали теневой валютой наркокартелей

Из-за высокого спроса в Китае и других странах Азии некоторые виды морских огурцов используются не только как деликатес, но и как способ расчётов вне банковской системы.
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