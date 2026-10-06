European Utopia Burns: Far-left Riots Spread Like Cancer From France To Belgium Alternative media reports say social unrest in France has spread to Belgium.
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