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На Западе связали встречу Лаврова и Рубио с одним событием

На Западе связали встречу Лаврова и Рубио с одним событием

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио продемонстрировала несостоятельность слов главы евродипломатии Каи Каллас о якобы угрозе для ЕС со стороны Москвы.

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