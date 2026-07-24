Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио продемонстрировала несостоятельность слов главы евродипломатии Каи Каллас о якобы угрозе для ЕС со стороны Москвы.
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