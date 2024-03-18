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ГТРК Татарстан

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В РТ планируют отремонтировать более 100 медучреждений по нацпроекту

В РТ планируют отремонтировать более 100 медучреждений по нацпроекту

В 2024 году в Татарстане планируется провести ремонт 105 медицинских учреждений первичного звена. Финансирование на эти работы выделяется в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

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