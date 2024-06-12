Жителей и гостей Солнечногорска приглашают на праздничные мероприятия в честь Дня России

Жителей и гостей Солнечногорска приглашают на праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Праздничная программа пройдет 12 июня на двух главных площадках - набережной озера Сенеж и в городском парке у памятника М.
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