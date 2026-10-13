Сын Гагариной в 10 лет запретил матери упоминать его в соцсетях — в 18 он выпускает музыку

Андрей Кислов, единственный сын Полины Гагариной и Петра Кислова, вырос — ему 18. У него собственная студия аранжировок, учеба сразу в двух учебных заведениях и своя музыка под псевдонимом aotrom: соул, chill-hop и R&B.
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