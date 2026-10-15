По данным Росстата, в период с 6 по 12 октября бензин подорожал в 49 субъектах России, больше всего стоимость увеличилась в Магаданской области (+8,7%) и Еврейской автономной области (+8,0%).
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