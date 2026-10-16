Главный онколог Москвы Игорь Хатьков поделился важной информацией о ранних признаках рака груди. Неделя борьбы с этим недугом пройдет с 12 по 18 октября 2026 года.
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