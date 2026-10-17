Изначально глава Москвы сообщил о перехвате 15 дронов, однако позднее стало известно о дополнительном уничтожении еще 14 БПЛА, что довело общее число сбитых аппаратов до 29 за сутки.
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Такое впечатление, что все силы ПВО России сосредоточены вокруг Москвы, а в регионах украинские дроны без помех поражают НПЗ.