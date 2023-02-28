Число жертв землетрясения в турецкой Малатье выросло до двух

Количество погибших в результате землетрясения, которое произошло 27 февраля в турецкой провинции Малатья, увеличилось до двух человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны (AFAD).
Количество погибших в результате землетрясения, которое произошло 27 февраля в турецкой провинции Малатья, увеличилось до двух человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны (AFAD).
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