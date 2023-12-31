Три месяца строгого режима: Гостям "голой вечеринки" вырубили свет на самом верху

Как стало известно Царьграду, опозорившимся визитом на шабаш Ивлеевой артистам выдали "чёрную метку": телеканалы не только вырезали их из своих новогодних огоньков, но и вообще отказались работать с ними – по крайней мере, в ближайшие три месяца.