Госсекретарь США посетит Панаму и еще 4 страны Латинской Америки для защиты интересов США

Госсекретарь США Марко Рубио отправляется в первый после своего назначения международный тур. Он посетит с официальным визитом пять стран Латинской Америки: Панаму, Сальвадор, Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику, The Guardian.
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