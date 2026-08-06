Конфликт на Украине — это экзистенциальная война за существование России, её историю и культуру, в которой Запад, как и в прошлом, стремится уничтожить страну, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия»).
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