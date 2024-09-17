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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Швейцария ввела в эксплуатацию гибридный суперкомпьютер Alps: 11 тыс. NVIDIA GH200, 2 ...

Швейцария ввела в эксплуатацию гибридный суперкомпьютер Alps: 11 тыс. NVIDIA GH200, 2 ...

Швейцария ввела в эксплуатацию гибридный суперкомпьютер Alps: 11 тыс. NVIDIA GH200, 2 тыс. AMD EPYC Rome и щепотка A100, MI250X и MI300AШвейцарская высшая техническая школа Цюриха (ETH Zurich) провела церемонию официального запуска суперкомпьютера Alps в Швейцарском национальном суперкомпьютерном центре (CSCS) в Лугано.

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