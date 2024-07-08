Джон Сина объявил об уходе из рестлинга

Джон Сина в последние годы совмещал рестлинг с актерской карьерой. Он устроит прощальный тур и покинет промоушен WWE, с которым был связан с 2001 года, на Wrestlеmania в апреле Американский актер и 16-кратный чемпион мира Джон Сина объявил, что завершит выступления в соревнованиях крупнейшего рестлинг-промоушена WWE в 2025 году.
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