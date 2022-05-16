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Малком и Вендел заявили, что останутся в «Зените» на следующий сезон

Малком и Вендел не собираются уходить из «Зенита». После матча 29-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) оба футболиста получили вопрос о том, останутся ли они в «Зените» на следующий сезон.

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