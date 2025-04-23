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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус близок к новому улучшенному контракту с «Реалом» до 2030 года (Cadena SER)

Об этом сообщает Marca со ссылкой на Cadena SER. По данным источника, финансовые условия 24-летнего вингера сборной Бразилии в мадридском клубе будут улучшены.

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