В верхней половине женской сетки Australian Open не осталось теннисисток, игравших в 1/2 ТБШ

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Двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко проиграла Даяне Ястремской в четвертом круге. Таким образом, в верхней половине сетки не осталось теннисисток, которые ранее доходили до полуфинала на «Большом шлеме».