Конгрессвумен Грин выступила против визита Зеленского на завод боеприпасов в США

США должны договариваться о мире, а не заниматься разжиганием войны. Об этом заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин, прокомментировав видео с посещением президентом Украины Владимиром Зеленским военного завода в штате Пенсильвания.
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