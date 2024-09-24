Конгрессвумен Грин выступила против визита Зеленского на завод боеприпасов в США

США должны договариваться о мире, а не заниматься разжиганием войны. Об этом заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин, прокомментировав видео с посещением президентом Украины Владимиром Зеленским военного завода в штате Пенсильвания.