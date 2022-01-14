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Семь навыков высокоэффективных людей, которые помогут тебе в жизни!

Семь навыков высокоэффективных людей, которые помогут тебе в жизни!

Семь навыков высокоэффективных людей Первый навык «Будьте проактивными» - Наш круг забот состоит из вещей, которые мы не можем контролировать: здоровье, дети, служебные проблемы, угрозы войны, большие выбросы углекислого газа, загрязнение планеты.

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