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Удачные три месяца: когда выгоднее всего взять оплачиваемый отпуск в 2023 году

Лучше всего отдыхать в месяцы с наибольшим числом рабочих дней. Руководитель HR-службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская рассказала NEWS.

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