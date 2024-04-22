Теперь для всех. Wildberries вводит новое правило для покупателей

Wildberries готовит покупателей к новому процессу: проводится тестирование нового процесса покупок из-за рубежа, при котором покупатели должны будут пройти верификацию через портал «Госуслуги», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
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