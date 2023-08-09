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Каролин Возняцки: «Пыталась объяснить дочери, что буду играть матч, и она такая: «Мама, у меня есть желание. Чтобы ты выиграла»

В Монреале она вернулась в тур после перерыва в 3,5 года и в первом круге обыграла Кимберли Бирелл со счетом 6:2, 6:2.

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