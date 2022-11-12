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Лапорта не задумывался об отставке Хави из «Барсы»: «Мы доверяем нашему тренеру. И гордимся им»

Жоан Лапорта высоко оценил работу Хави в «Барселоне».  – Хоть раз за эти три месяца думали о том, что с Хави, возможно, придется расстаться? – Ни разу.

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