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Пахомов поддерживает объединение убыточных водоканалов для уравнивания тарифов за ЖКУ

Пахомов поддерживает объединение убыточных водоканалов для уравнивания тарифов за ЖКУ

Глава Комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия») поддерживает инициативу об объединении убыточных водоканалов для уравнивания тарифов за ЖКУ.

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