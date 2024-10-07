Мистика от Павшего.Павший Дух.Любая вера помогает жить, не обязательно она должна быть религиозной. Вера — это мечта, мечта в светлое будущее.
Мечта..
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Мистика от Павшего.Павший Дух.Любая вера помогает жить, не обязательно она должна быть религиозной. Вера — это мечта, мечта в светлое будущее.
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