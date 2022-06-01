Байден: США не вступят напрямую в конфликт на Украине, если не будут атакованы они сами или их союзники

Президент США Джо Байден заявил в своей статье для газеты The New York Times, что Соединенные Штаты не ищут войны с Россией, и Вашингтон не будет напрямую вмешиваться в конфликт на Украине, если страны НАТО не будут атакованы, передает ТАСС.
Президент США Джо Байден заявил в своей статье для газеты The New York Times, что Соединенные Штаты не ищут войны с Россией, и Вашингтон не будет напрямую вмешиваться в конфликт на Украине, если страны НАТО не будут атакованы, передает ТАСС.
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