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Алтайские полицейские искали украденный велосипед, а нашли флягу с коноплей

Алтайские полицейские искали украденный велосипед, а нашли флягу с коноплей

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело В Локтевском районе Алтайского края полицейские расследовали кражу велосипеда, но вместо похищенного транспорта во время обыска в гараже подозреваемого нашли наркотики.

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