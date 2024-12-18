Алтайские полицейские искали украденный велосипед, а нашли флягу с коноплей

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело В Локтевском районе Алтайского края полицейские расследовали кражу велосипеда, но вместо похищенного транспорта во время обыска в гараже подозреваемого нашли наркотики.
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