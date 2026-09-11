Песков: Путин не направлял послание Трампу к годовщине терактов 11 сентября

Президент России Владимир Путин не направлял своему американскому коллеге Дональду Трампу послание по случаю годовщины терактов 11 сентября 2001 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат Кашвар: р...
- В редакции Ura.ru...
- ИВ Врач Каландия: мя...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым