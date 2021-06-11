Польский политик объяснил причину русофобии в стране

Русофобские настроения польских политиков связаны с желанием угодить США. Об этом рассказал член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в материале для издания Myśl Polska.
Русофобские настроения польских политиков связаны с желанием угодить США. Об этом рассказал член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в материале для издания Myśl Polska.
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