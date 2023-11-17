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"Они или не понимают, или с ним за одно", - студенты МГИМО выступили против увольнения замдекана, пригласившего Урганта на лекцию

"Они или не понимают, или с ним за одно", - студенты МГИМО выступили против увольнения замдекана, пригласившего Урганта на лекцию

Politiki.net Чуть более месяца прошло с момента приглашения шоумена Ивана Урганта в качестве "лектора" в МГИМО.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
МГИМО ПРЕСТИЖНЫЙ И ЛЮБИМЫЙ ЕВРЕЯМИ УНИВЕРСИТЕТ. И ЕСТЕСТВЕННО, УРГАНТ ПРИШЁЛ К СВОИМ, ГДЕ ПЛЕТУТСЯ ИЗВЕСТНЫЕ ВСЕМ, НАПОДОБИЕ БОЛЬШЕВИКОВ-ЕВРЕЕВ, ИНТРИГИ ПРОТИВ НЕ УГОДНОЙ ИМ ВЛАСТИ!
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20 час.
Наталия
В МГИМО обучается весьма специфический контингент- не просто студенты, а ЧЬИ-НИБУДЬ детки. Детки дипломатов, крупных политиков и бизнесменов, одним словом те, кого принято называть мажорами, для которых главное, постоянно демонстрировать свою исключительность и вседозволенность, быть не такими, как остальной народ, который они считают быдлом. Поэтому Ургант для них свой, а русские люди на Донбассе и Украине, наши бойцы, воюющие в СВО-никто.
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20 час.

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