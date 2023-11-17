"Они или не понимают, или с ним за одно", - студенты МГИМО выступили против увольнения замдекана, пригласившего Урганта на лекцию

МГИМО ПРЕСТИЖНЫЙ И ЛЮБИМЫЙ ЕВРЕЯМИ УНИВЕРСИТЕТ. И ЕСТЕСТВЕННО, УРГАНТ ПРИШЁЛ К СВОИМ, ГДЕ ПЛЕТУТСЯ ИЗВЕСТНЫЕ ВСЕМ, НАПОДОБИЕ БОЛЬШЕВИКОВ-ЕВРЕЕВ, ИНТРИГИ ПРОТИВ НЕ УГОДНОЙ ИМ ВЛАСТИ!

Наталия

В МГИМО обучается весьма специфический контингент- не просто студенты, а ЧЬИ-НИБУДЬ детки. Детки дипломатов, крупных политиков и бизнесменов, одним словом те, кого принято называть мажорами, для которых главное, постоянно демонстрировать свою исключительность и вседозволенность, быть не такими, как остальной народ, который они считают быдлом. Поэтому Ургант для них свой, а русские люди на Донбассе и Украине, наши бойцы, воюющие в СВО-никто.