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Газета.ру

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Эрдоган назвал проблемой ситуацию с атаками бродячих собак на жителей Турции

Эрдоган назвал проблемой ситуацию с атаками бродячих собак на жителей Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире программы ифтара ???(вечернего приема пищи во время священного для мусульман месяца Рамадан) в честь 8 Марта назвал "растущей проблемой" атаки бродячих собак на жителей страны, передает TGRT Haber TV.

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