Эрдоган назвал проблемой ситуацию с атаками бродячих собак на жителей Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире программы ифтара ???(вечернего приема пищи во время священного для мусульман месяца Рамадан) в честь 8 Марта назвал "растущей проблемой" атаки бродячих собак на жителей страны, передает TGRT Haber TV.