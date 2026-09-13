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Наступление ВС РФ, окружение ВСУ и новые удары по объектам в Киеве: МО рассказало об успехах ВС РФ в зоне СВО

Наступление ВС РФ, окружение ВСУ и новые удары по объектам в Киеве: МО рассказало об успехах ВС РФ в зоне СВО

В течение недели ВС РФ освободили и взяли под контроль девять населённых пунктов. В Харьковской области российские войска продолжают сжимать кольцо окружения вокруг крупной группировки врага численностью до 1,7 тыс.

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