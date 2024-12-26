Инсайдерами названы гаджеты Apple, которые обновятся до iOS 19. Их больше, чем ожи...

Инсайдерами названы гаджеты Apple, которые обновятся до iOS 19. Их больше, чем ожидалосьПортал iPhoneSoft со ссылкой на собственный источник в Apple опубликовал неофициальный список моделей iPhone и iPad, которые в следующем году перейдут на новые номерные версии фирменных прошивок.