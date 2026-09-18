Режиссёр Андрей Звягинцев признан иноагентом

Минюст России признал режиссёра Андрея Звягинцева* иностранным агентом. На сайте ведомства указано, что Звягинцев участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, а также организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России.
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