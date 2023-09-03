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Реакция англосаксов на обвинение Илона Маска в поддержке России

Реакция англосаксов на обвинение Илона Маска в поддержке России

Европейский союз обвинил американского миллиардера Илона Маска в «значительном росте российской пропаганды» Как отмечается на сайте ЕС, социальная сеть «X» , которая принадлежит Максу, не смогла эффективно противостоять этому росту.

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