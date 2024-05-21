Советник Владимира Путина, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает необходимым ввести запрет на ношение никаба - женского головного убора, закрывающего лицо, с узкой прорезью для глаз (как правило, изготавливается из ткани чёрного цвета).
Советник Президента РФ: «Никабы в России должны быть запрещены»
Комментарии
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ВК
Валерий Корытов
Закон это конечно хорошо. Мочить их надо, как они русских убивали в 90-х в Таджикистане, Узбекистане,Киргизии может дойдёт?
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6 час.
LD
Leon Dan
Запретить однозначно. Тот, кто вопрос не решает или решает в пользу разрешения однозначно представитель "пятой колонны".
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5 час.
A
Air
Правильно Валерий полностью с тобой согласен!!! Кровь за кровь!!! Глаз за глаз!!! Этому закону уже 5- тысяч лет и он по прежнему актуален!!!
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3 час.
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