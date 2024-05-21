Советник Президента РФ: «Никабы в России должны быть запрещены»

ВК Валерий Корытов Закон это конечно хорошо. Мочить их надо, как они русских убивали в 90-х в Таджикистане, Узбекистане,Киргизии может дойдёт?

LD Leon Dan Запретить однозначно. Тот, кто вопрос не решает или решает в пользу разрешения однозначно представитель "пятой колонны".