Секс после 50: главные плюсы зрелых отношений

Эксперт рассказал, почему близость становится лучше с возрастом. © WomanHit.ru Кто сказал, что интима после определенного возраста уже нет? Сегодня существует множество способов поддержать сексуальную активность до глубокой старости, в первую очередь, корректируя свой образ жизни.